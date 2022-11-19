Türkiye-Çekya maçı (CANLI)

A Milli Takımımız, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Çekya ile yapıyor. A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile karşılaşacağı özel maça ev sahipliği yapan Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor. Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de Millileri ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti. Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada jübilesini yapan Cüneyt Çakır ilk düdüğü çaldı.

ÇAKIR SON KEZ DÜDÜK ÇALDI!

5' Jübile maçına çıkan Cüneyt Çakır kariyerindeki son düdüğünü çaldı ve aktif hakemlik kariyerine son verdi.

Türkiye-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Milli maç hangi kanalda?)

Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Çekya maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlayacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Türkiye-Çekya 11'ler:

Türkiye: Doğan Alemdar, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Onur Bulut, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

Cüneyt Çakır jübile yapıyor

28 yıl hakemlik yapan ve uzun yıllar ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, A Milli Takımımızın Çekya ile oynayacağı maçta jübile yapacak. Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak. Çakır'ın jübile programı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verilecek teşekkür plaketi ile tamamlanacak.

Gaziantep'te ikinci heyecan

Türkiye, Çekya'yı Gaziantep'te ağırlayacak. A Milli seviyede bu kentimiz, 21 yıl sonra bir maça ev sahipliği yapacak. Daha önce Antep'te 25 Nisan 2001'de Kamil Ocak Stadı'nda özel maçta Arnavutluk'a 2-0 mağlup olmuştuk.

Bu kez karşılaşma, 33.502 kişilik Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak. Bu statta Milliler, ilk kez bir mücadeleye çıkacak. Bu akşam, tribünlerin tıpkı Diyarbakır'da olduğu gibi dolu olması bekleniyor.

Yeni isimler forma bekliyor

A Milli Takımımız'ın aday kadrosuna çağrılan ve henüz forma şansı bulamayan 4 isim, Çekya karşılaşmasını dört gözle bekliyor. Teknik direktör Stefan Kuntz'un görev vermesi durumunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Tayyip Talha ve Samet Akaydin, ilk kez A Milli olma fırsatını yakalayacak. Bu akşam Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarılmıştı.

Kuntz, iyi performans istiyor

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Diyarbakır'da 2-1 yendikleri İskoçya'nın ardından bu kez Gaziantep'te de Çekya'yı mağlup ederek, EURO 2024 elemeleri öncesi takımından iyi bir performans almak istiyor. Birlikte hareket etmenin önemine değinen Kuntz'un, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda da sık sık bunun üzerinde durduğu bildirildi.

'Bazı sistemleri 90 dakikaya hatasız olarak yaymak mümkün değil'

Stefan Kuntz, basın toplantısında "Kendi oyunumuzu en iyi şekilde diğer maçlara hazırlık olarak nasıl değiştirebilir, üzerine neler koyabiliriz diye düşünüyoruz. Böylelikle mart ayındaki hazırlığa en iyi şekilde nasıl yönelebiliriz diye hazırlanıyoruz. Bazı sistemleri 90 dakikaya hatasız olarak yaymak mümkün değil. Yaptığımız analizlerde hatalarımızı görerek oyun kalitemizi yükseltmek istiyoruz. Takımın kendi içerisindeki ruh hali de çok önemli. Biz bir aile olmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncular kadrodan ayrılmak zorunda olsalar bile gelecek oyuncular aynı şekilde oyuna istekli bir şekilde adapte oluyorlar. Arda Güler’le ilgili şunu söylemek isterim ki beklediğimden daha olgun bir oyuncu profili. Bize ve takıma pozitif yansıdı ve rahat adapte oldu. Bizlere bu biraz sürpriz oldu” dedi.

Milliler 612. sınavına çıkıyor

Ay-Yıldızlılar, Çekya maçıyla birlikte tarihinde 612. kez sahaya çıkacak. Milliler, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 278'si özel, toplam 611 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 235 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. A Milli Takım , 261'i deplasmanda, 267'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 830 gol attı, kalesinde 874 gol gördü.