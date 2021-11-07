Türkiye - Ceberitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son iki maça girilirken Türkiye 15 puanla 3. sırada yer alıyor. İkinci Norveç’i geride bırakmayı hedefleyen Türkiye, bir yandan da averaj hesapları yapıyor. Cebelitarık ve Karadağ’ı farklı geçmeyi planlayan Türkiye, puan eşitliği durumunda rakibini geride bırakarak Play-off’a adını yazdırmayı hedefliyor. Cebelitarık ile İstanbul’da karşılaşacak olan Türkiye, deplasmanda oynanan ilk maçta fazlasıyla zorlanmıştı. Rakibe fırsatlar da veren Türkiye, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0 kazanmıştı. Bu maçta daha farklı bir sonuç planlayan Türkiye’nin nasıl bir 11’le sahada olacağı da merak konusu. Hata yapma lüksü olmayan ve hatta farklı kazanmak zorunda olan Türkiye ile grubun tartışmasız en zayıf ekibi Cebelitarık arasındaki bu mücadele, Cumartesi günü 20.00’den itibaren TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye Aday Kadrosu Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi.

Açıklanan kadro şu şekilde:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun



