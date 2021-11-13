Türkiye-Cebelitarık maçı son dakika gelişmeleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ekim ayında deplasmanda oynanan Letonya karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Alman teknik adam, Berat Özdemir'in yerine Halil Dervişoğlu'na, kanat bölgesinde ise sakatlığı bulanan ve kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder yerine Barış Alper Yılmaz'a şans verdi. Türkiye, Cebelitarık karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz."

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Sakatlığı dolayısıyla aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder yerine kadroya dahil edilen Galatasaray 'ın 21 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak ilk kez milli oldu. Daha önce Ümit Milli Takım formasını 6 kez giyen genç oyuncu, karşılaşmaya sağ kanatta başladı.

ERSİN DESTANOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Beşiktaş 'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Cebelitarık mücadelesinde yedek soyundu. Stefan Kuntz Cebelitarık mücadelesinde kaleci tercihini, daha önceki iki maçında olduğu gibi Uğurcan Çakır'dan yana kullandı.

BÜTÜN BİLETLER TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı mücadeleye futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda 9 Kasım tarihinden itibaren futbol müsabakalarına yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmaya başlamasının ardından karşılaşmanın satışa sunulan bütün biletleri tükendi. Karşılaşmanın ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte tribünlerde yer yer boşluklar gözlense de taraftarlar, ısınma bölümünde milli oyunculara büyük destek verdi.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden izledi. Milli takımı Dünya Kupası yolunda yalnız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, Ay-Yıldızlı ekibi tribünden destekledi.

CEBELİTARIK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Cebelitarık Milli Takımı Teknik Direktörü Julio Ribas, ekim ayında oynanan ve 6-0 kaybedilen Hollanda maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Ribas, Banda yerine Coleing'e, Bosio yerine Mouelhi'ye, Joseph Chipolina yerine Sergeant'a, Torilla yerine De Barr'a, Styche yerine Jolley'e şans verdi. Cebelitarık, Türkiye karşısına şu ilk 11'e çıktı;

"Coleing - Mouelhi, Roy Chipolina, Annesley, Olivero, Wiseman, Sergeant, De Barr, Jolley, Valarino, Walker."

DHA