Stefan Kuntz A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk edecek. Ay Yıldızlılar, elemelerin en zayıf ülkelerinden olan Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Milliler, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Türkiye, Norveç’in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.

Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko'nun düdük çalacağı 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye-Cebelitarık muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Kerem, Berkan, Orkun, Hakan, Halil, Burak

Cebelitarık: Coleing, Sergeant, R.Chipolina, Wiseman, Mouelhi, J.Chipolina, Walker, Ronan, Torrilla, Valarino, Styche

Direnci Hakan Çalhanoğlu kıracak

Ay-Yıldızlılar'da, bu akşamki Cebelitarık karşılaşmasında en önemli ismi kaptan Burak Yılmaz ile Hakan Çalhanoğlu olacak. Burak, son olarak 2-1 kazanılan kritik Letonya deplasmanında uzatma anlarında attığı penaltı golüyle Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası finallerine gitme umudunu sürdürmesini sağlamıştı. Burak, elemelerde attığı toplamda 5 golle de Ay-Yıldızlılar'ın bu açıdan en skorer ismi konumunda yer alırken Hakan da Cebelitarık karşısında hücumlarımızı yönlendiren oyuncumuz olarak ön plana çıkacak. Zayıf rakibimizin katı bir savunma ile maça başlayacağını düşünürsek, İnter'de oynayan yıldızımızın frikikler ya da duran toplardaki ustalığı, kilidi çabuk açmamızda bize büyük katkı sağlayacak.

Ozan Tufan kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımımızın dün akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.

Kart sınırında 9 isim var

2022 Dünya Kupası öncesi Play-Off şansını zorlamak isteyen Ay-Yıldızlılar'da, Cebelitarık maçı öncesi kart sınırındaki isimlerin sayısı dikkat çekiyor. Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan bu akşam kart görürlerse, Karadağ deplasmanında forma giyemeyecekler.

Cengiz Ünder kamptan ayrıldı

Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımız'ın, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin Milli Takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Cengiz, kalan iki maç öncesi arkadaşlarına ve teknik heyete başarı dileklerini gönderdi.

Türkiye kaçıncı sırada?

Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya’yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası’na katılma iddiasını sürdürüyor. G Grubu’nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası’na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

Bir sonraki rakip Karadağ

Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup lideri Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç aynı gün sahasında Letonya’yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam’da karşı karşıya gelecek. Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç’in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.

Cebelitarık ile 2. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip olacak. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 4 Eylül 2021’de oynadığı ilk ve tek maçı 3-0 kazandı. Milli takım, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman’ın golleriyle galip tamamladı.

Stefan Kuntz ile 3. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul’da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya’yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

2021’deki 15. maç

Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 15. maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 14 maçta 6 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart’ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul’da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya’da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda’ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında ise deplasmanda Letonya’yı 2-1 mağlup etti.

Milliler, Azerbaycan ile Alanya’da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, ay-yıldızlı ekibin Antalya’da Gine ile oynadığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya’da Moldova’yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020’nin açılış karşılaşmasında İtalya’ya 3-0, ikinci maçında Galler’e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre’ye 3-1 kaybetti.

601. maç

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçıyla tarihinde 601. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 324’ü resmi, 276’sı özel 600 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 256’sı deplasmanda, 261’i evinde, 83’ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 799 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 600 karşılaşmanın 517’sini Avrupa, 33’ünü Asya, 23’ünü Amerika, 24’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Milliler, 600 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.