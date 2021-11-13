2022 Dünya Kupası yolunda play-off bileti alma hedefiyle Avrupa Elemeleri'nin G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ilk 8 maçı 15 puanla geçti ve Cebelitarık karşısına hem 3 puan hem de bol gollü bir galibiyet parolasıyla çıkıyor. Bir önceki milli araya kıyasla; kadroya çağrılan isimlerden Altay Bayındır sakat, Yusuf Yazıcı cezalı, Cengiz Ünder de İstanbul'a geldi ama riske edilmedi ve Fransa'ya geri döndü. Ayrıca Abdülkadir Ömür'ün dinlendirileceği açıklandı. TD Stefan Kuntz; "Bu ekibi motive etmeye gerek yok. Bu oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar..." dedi. Tüm oyuncular önce Cebelitarık'ı, ardından da Karadağ engelini geçip Dünya Kupası yolunda play-off oynama hedefinde. Sol bekte Caner Erkin'in, sağ bekte Zeki Çelik'in oynaması bekleniyor, stoperde muhtemelen "Merih & Çağlar" ilk 11'de maça başlayacak. Orta alandaki ileri/geri yükü Berkan Kutlu ile Berat Özdemir çekecek. Hücum hattında "Kerem, Halil, Burak" göreceğiz. Arkalarında Hakan Çalhanoğlu olacak.

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8'de 0 çeken, sadece 3 gol atabilen Cebelitarık bir önceki milli arada Hollanda deplasmanında 6-0 kaybetmişti. 38'lik kaptan Roy Chipolina futbol dışında gümrük memurluğu yapıyor. 36'lık sağ bek Scott Wiseman, İngiltere alt liglerinde uzun süre forma giydi ama ülkesine dönüp Lincoln Red Imps için ter dökmeye başladı. İlk maçta bizi kısmen zorlayan "Tevez lakaplı" forvetleri Tjay De Barr, 2000 doğumlu ve İngiltere Lig 1 (3. kademe) takımlarından Wycombe ile antrenmanlara çıkıyor. Yeterli süre alabilmiş değil (4 maç - 1 gol) ama yine de Cebelitarık'ın aday kadrosu içinde beklentiyi aşan isimlerden biri diyebiliriz. İlk maçta kadroda olmayan Lee Casciaro bu kez takımla birlikte... Aynı zamanda bir polis memuru olan "kurt golcü" 40 yaşında olsa da bu sezon 12 resmi maçta boy gösterdi, İstanbul'da da takımın en önemli kozu olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Cebelitarık son 10 maçının 9'unu kaybetti. (1 beraberlik)

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MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR’ÜN TERCİHİ

Millilerimiz yeni teknik adam Stefan Kuntz ile yeni bir sayfa açtı. Letonya deplasmanında son dakikada gelen penaltı golü ile kazanan oyuncularımızın azalan öz güvenlerinin yerine geldiğini düşünüyorum. Cebelitarık, oynadığı eleme maçlarının tümünü kaybetmiş bir ekip. Amatör seviyede olmaları milli takımımız için avantaj. Yerine gelen öz güvenin zayıf rakibimiz karşısında gollü bir galibiyet getirme umutları yüksek. İlk yarıdan baskın bir oyunla skora dönük bir oyun izleyeceğiz. İlk 45 dakikada en az iki gol görmemiz muhtemel.