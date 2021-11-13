Türkiye-Cebelitarık maç sonucu: 6-0

Stefan Kuntz'un yönetimindeki A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk etti. Elemelerin en zayıf ülkelerinden olan Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını yükseltmek isteyen Ay-Yıldızlılar'ın planları tuttu. Karşılaşma öncesinde grup 2.'si Norveç'in 5 gol averaj gerisinde bulunan Kırmızı-Beyazlılar, Cebelitarık'ı 6-0'la geçti. Kırmızı-Beyazlılar'a galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri 10'da Kerem Aktürkoğlu, 38 ve 41'de Halil Dervişoğlu, 64'te Merih Demiral, 81'de Serdar Dursun ve 84'te de Mert Müldür kaydetti.

Grubun diğer maçında direkt rakibimiz Norveç ise Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Türkiye ile Norveç 18 puana yükseldi. Mücadele öncesindeki averaj sorunumuzu attığımız 6 golle ortadan kaldırdık ve +1 averajla Norveç'i altımıza aldık, lider Hollanda'nın ardından grupta ikinci sıraya yükseldik!

Milliler salı günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Norveç ise son maçta aynı gün lider Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 2 sıradaki takımlar Dünya Kupası bileti alacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelede ilk düdük çaldı, karşılaşma başladı.

4' Sol taraftan yapılan ortada Zeki Çelik ceza alanı sağ çaprazından topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL

10' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza yayı üzerindeki savunma kalabalığına daldı, çalımlarla rakiplerinden kurtuldu ve penaltı noktası üzerinden şutunda ağları sarstı. 1-0 öndeyiz.





KIRMIZI KART

22' Cebelitarık'ta Jayce Olivero, Zeki Çelik'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Cebelitarık 10 kişi!





30' Zeki sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Kerem müsait pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapamadı.

37' 2'ye 1 geldik, Burak, Barış Alper'i gördü, genç futbolcu karşı karşıya pozisyonda kaleci Coleing'i geçemedi.

GOL

38' Hakan, Halil ve Burak tek paslarla rakip savunmanın dengesini bozdu, Halil kalabalık savunma içinde sert bir şut çıkardı ve fileleri sarstı.





GOL

41' Burak sağ kanatta bir anda boşta kaldı. Yıldız futbolcu ceza alanı içindeki Halil'i gördü, genç futbolcu şık bir ayak içiyle farkı 3'e çıkardı: 3-0.





45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

DİREK

45+3' Caner Erkin ceza yayına yakın bir noktadan kullandığı frikikte topu üst direğe nişanladı.

İlk devre sona erdi.









46' İkinci yarı başladı.

GOL İPTAL

49' Burak bu kez sol kanattan içerdeki Halil'i gördü, genç yıldız yine ayak içiyle ağları sarstı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

57' Rıdvan indirdi, Burak müsait pozisyonda çok kötü vurdu.

GOL

64' Sol kanattan Rıdvan Yılmaz ortaladı, arka direkte Merih ayak içiyle golü attı: 4-0.

80' Barış'ın şutu kalecinin üstüne gitti.

GOL

81' Rıdvan Yılmaz soldan ortaladı, Serdar içerde tamamladı: 5-0.





GOL

84' Kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür iyi yükseldi ve farkı 6'ya çıkardı!

90' +2 dakika uzatma eklendi.

GOL İPTAL

90+1' Serdar Dursun'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadele sona erdi.

















Türkiye-Cebelitarık ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Halil, Hakan, Barış Alper, Burak

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De

Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino