Türkiye-Cebelitarık (CANLI)

Stefan Kuntz'un yönetimindeki A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk ediyor. Ay Yıldızlılar, elemelerin en zayıf ülkelerinden olan Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Türkiye, Norveç’in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Milliler, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelede ilk düdük çaldı, karşılaşma başladı.

4' Sol taraftan yapılan ortada Zeki Çelik ceza alanı sağ çaprazından topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL

10' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza yayı üzerindeki savunma kalabalığına daldı, çalımlarla rakiplerinden kurtuldu ve penaltı noktası üzerinden şutunda ağları sarstı. 1-0 öndeyiz.

KIRMIZI KART

22' Cebelitarık'ta Jayce Olivero, Zeki Çelik'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Cebelitarık 10 kişi!





Türkiye-Cebelitarık ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Halil, Hakan, Barış Alper, Burak

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino