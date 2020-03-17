Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 1. olağan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan’da Ankara’da yapılması planlanan kurulun, koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler doğrultusunda ertelendiği ifade edildi.

Öte yandan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu da 28 Mart’ta Ankara’da düzenlenmesi planlanan 7. mali genel kurulunu, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri nedeniyle ertelediğini duyurdu.