Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası tamamlandı

41 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın, şampiyonanın, federasyonun yurt içindeki en büyük faaliyeti olduğunu söyledi.

Dereceye giren sporcularla milli takımın oluşturulacağını ifade eden Bıldırcın, "Asıl hedefimiz 2020 Olimpiyatları’na iyi bir şekilde hazırlanmak. Olimpiyatlardan ülkemize madalyalarla dönmek istiyoruz. Bu şampiyonayla da oraya gidecek sporcuların altyapısını oluşturuyoruz." dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise şampiyonanın centilmence ve kıyasıya mücadeleyle tamamlandığını dile getirdi. Gençlerin sporla uğraşması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasının, Gençlik ve Spor Bakanlığının en temel unsuru olduğunu belirten İlman, "Bu gibi aktivitelere büyük önem veriyoruz. Sporcularımızın mücadelesi izlemeye değerdi. Uluslararası arenada sporcularımızın başarılı olmasını temenni ediyorum. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı dinleteceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:











