Türkiye Büyükler Serbest Güreş şampiyonasını sona erdi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı. Ankara ASKİ Spor Kulübü 5 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük ile takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 110 takımdan 650 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

57 kiloda: 1. Muhammed Karavuş, 2. Ahmet Karavuş, 3. Ahmet Peker, 3. Mehmet Yüce

61 kiloda: 1. Süleyman Atlı, 2. Nebi Uzun, 3. Recep Topal, 3. Ahmet Taş

65 kiloda: 1. Recep Aktaş, 2. Hamza Alaca, 3. Mensur Bayoğlu, 3. Ertuğrul Kahveci

70 kiloda: 1. Selahattin Kılıçsallayan, 2. Cüneyt Budak, 3. Sefa Aksoy, 3. Servet Coşkun

74 kiloda: 1.Soner Demirtaş, 2. Samet Ak, 3. Tarık Gür, 3. İsmet Çiftçi

79 kiloda: 1. Muhammet Akdeniz, 2. Nuri Temur, 3. Abdullah Aslan, 3. İbrahim Şamil Özak

86 kiloda: 1. Fatih Erdin, 2. Batuhan Kış, 3. Osman Göçen, 3. Sezai Aslan

92 kiloda: 1. Feyzullah Aktürk, 2. Ahmet Bilici, 3. Samet Özarslan, 3. Erhan Yaylacı

97 kiloda: 1.Burak Şahin, 2. Mustafa Sessiz, 3. Oktay Çiftçi, 3. İbrahim Bölükbaşı

125 kiloda: 1. Yunus Emre Dede, 2. Salim Ercan, 3. Hamza Özkaradeniz, 3. Enes Bandırma

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Fezair Tatlıdil ve olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim tarafından verildi.

DHA