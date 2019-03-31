Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye, karma takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonun son gününde, karma takım kategorisinin finalinde Türkiye ile Bosna Hersek karşılaştı.

57, 70, 73, 90, 70 ve 90 kilolardaki judocuların yer aldığı ay-yıldızlı takım, finalde rakibine 4-2 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ilk gününde yapılan ferdi müsabakalarda milli sporculardan erkekler 100 kiloda Şayan Nesirpur altın, kadınlar 52 kiloda Rabia Şenyayla ve 78 kiloda Sıdıka Işık gümüş, erkekler 60 kiloda Ahmet Saçan, kadınlar 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Melda Pınar, 57 kiloda Merve Taş, 70 kiloda Senanur Şahbaz ve 78 kiloda Sümeyra Aykaç bronz madalya kazanmıştı.

AA