Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası bugün gerçekleştirilen final maçlarıyla tamamlandı.
Yalova'da düzenlenen şampiyonada 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarında dereceye giren sporcular şu şekilde;
53 KİLO
1- Zeynep Yetgil (İstanbul Beyoğlu)
2- Emine Çataloğlu (ENKA)
3- Elif Büşra Koca (Eskişehir Ferdi)
3- Fikriye Gök (Yalova Altınova Tersaneler)
57 KİLO
1- Mehlika Öztürk (ENKA)
2- Özge fındıkçı (Yalova Altınova Tersaneler)
3- Nurife Duman (ENKA)
3- Nuray Karaduman
62 KİLO
1- Elif Jale Yeşilırmak (Enka)
2- İlknur Batır (Tokat Turhal)
3- Damla Arslan (Antalya Kepez)
3- Cemile Unudan (Yalova Altınova Tersaneler)
68 KİLO
1- Buse Tosun (Yalova Altınova Tersaneler)
2- Kadriye Aksoy (ENKA)
3- Sehernur Bulut (Yalova alntınova tersaneler)
4- Ayşegül Sever (İstanbul beyoğlu)
76 KİLO
1- Ayşegül Özbeğe (ENKA)
2- Mehtap Gültekin (Yalova Altınova Tersaneler)
3- Fatma Zehra Kanlıada (Antalya Kepez)
DHA