Türkiye Büyük Finali yeni sponsorluklarla gücüne güç katıyor

Esporun gelişmesi için tüm dünyada önemli yatırımlar yapan Riot Games, farklı segmentten yerel ve global markalarla yaptığı iş birlikleriyle gücüne güç katarak tüm oyun severleri bir araya getirecek büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor. Espor heyecanının yaşandığı en büyük adreslerden olan ve her sene milyonlarca gencin takip ettiği TBF, bu sene Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi sponsorlarından Vodafone, Nimo TV, Maximum, Mediamarkt ve etkinlik özelinde Coca Cola Energy, Olips ve Logitech destekleriyle daha da güçlenecek.

“Espor dev markaların radarında”

Riot Games Türkiye ve Ortadoğu Espor Müdürü Bora Aksoylu, sponsorluk faaliyetleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“TBF etkinliği her sene üst düzey rekabete ve milyonlarca izleyicinin takip ettiği yayınlara ev sahipliği yapıyor. Bu sene de büyük heyecana sahne olacağına inandığımız TBF etkinliğimiz için bu seviyedeki markalarla sponsorluk anlaşması imzalamaktan dolayı çok mutluyuz; çünkü onlar kendi alanlarında kullanıcı deneyimini yukarılara taşımada büyük başarılara imza atmış markalar. Espor artık özellikle yeni nesle hitap etmek isteyen markaların radarında. Tüm dünyada ve ülkemizde alanında lider markaların bu ekosistemde yer almak için çaba harcamaları da bunun en büyük göstergesi. Biz de Riot Games olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni sponsorlarımızla birlikte, zaten bu sene pek çok ilke imza atacağımız TBF etkinliğimizde tüm paydaşlarımıza yeni deneyimler sunacağımıza inanıyorum.”