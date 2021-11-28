A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Büyük Britanya'yı ağırlayacak. B Grubu'nda ilk maçında Belarus'a mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Formata göre 4'er takımın yer aldığı gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

Larkin ve Melih var, Sertaç’a izin çıkmadı

Belarus maçında, Euroleague maçları nedeniyle Anadolu Efes’li Larkin ile Fenerbahçe ’li Melih Mahmutoğlu yer alamamıştı. Bu iki ismin, Büyük Britanya karşısında sahaya çıkması beklenirken İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona’da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle Milli maçta forma giyemeyecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona’da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA’ya iletmiş olup gerekli girişimlerde bulunmuştur" denildi.

Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Büyük Britanya maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.