A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. İtalya'yı 3-0 deviren, Çin'e ise 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları, Ankara seyircisi önünde sahaya çıkacak, 2. galibiyetini almaya çalışacak.

Türkiye - Bulgaristan Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında da Calgary’de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:

1. HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)

31 Mayıs: Türkiye 3-0 İtalya

3 Haziran: Türkiye 1-3 Çin

4 Haziran: Bulgaristan-Türkiye

5 Haziran: Türkiye-Belçika

2. HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)

16 Haziran: Brezilya-Türkiye (Saat 03.00)

17 Haziran: Sırbistan-Türkiye (Saat 00.00)

18 Haziran: Almanya-Türkiye (Saat 00.00)

19 Haziran: Türkiye-Güney Kore (Saat 22.00)

3. HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)

29 Haziran: Kanada-Türkiye (Saat 05.00)

30 Haziran: Türkiye-Hollanda (Saat 23.00)

1 Temmuz: Türkiye-Japonya (Saat 02.00)

2 Temmuz: Türkiye-ABD (Saat 23.00)