Türkiye Boks Şampiyonası final maçlarıyla sona erdi

Yıldız Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Marmaris’te yapıldı. 51 ilden gelen 490 sporcunun katıldığı şampiyona 11 Mart’ta başlamıştı. Amiral Orhan Aydın Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonanın bugün final müsabakaları yapıldı. Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz İlkay Arın etkinlik hakkında bilgi verdi. Avrupa Şampiyonası’na hızlı bir şekilde hazırlanacaklarını belirten Arın, “Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası etkinliğimiz bir haftadır devam ediyor. Şampiyonaya 51 ilden gelen 490 sporcumuz katıldı. Bugünde finallerimiz var. Finallerimizden sonra değerli hocalarımızla Milli Takımımızı oluşturup Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için hemen hazırlıklarımıza başlayıp, inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Marmaris bize ev sahipliği yaptığı için herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte mutlaka Marmaris’te bir kampımız olacaktır.” dedi.

13 kategoride gerçekleşen şampiyonada 46 kilogramda Mehmethan Çınar, 50 kilogramda Gökay Yılmaz, 54 kilogramda İbrahim Otçu, 60 kilogramda Bedirhan Kalkan, 66 kilogramda Orhan Mehmet, 75 kilogramda Muhammet Fırat Deniz, artı 80 kilogramda Burak Çelik, 48 kilogramda Abdullah Karpuz, 52 kilogramda Doğanay Öztürk, 57 kilogramda Melih Yıldırım Ballıoğlu, 63 kilogramda Bilge Kağan Kanlı, 70 kilogramda Fatih Baki Çiftçi, 8o kilogramda Muhammet Tayyar Türkoğlu şampiyon oldu. Şampiyonaya katılan antrenör ve sporcular, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belitti.

Ramazan Terkos - MUĞLA (İHA)