Türkiye Boks Milli Takımı, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi 16 Eylül’de başladığı Çankırı'daki kamp çalışmalarını bugün itibariyle noktaladı. 26 Eylül itibariyle de yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcu gelişimlerine katkısı olup olmadığı Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler ile Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu’nun üzerinde çalıştığı proje ile araştırıldı. Mağaraya girmeden ön test değerlendirmesi yapılan sporcular, antrenmanlar sonucunda bugün sabah tekrar teste tabi tutularak performanslarında gelişim olup olmadığı değerlendirildi. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu, tuz mağarasının sporcular üzerinde olumlu katkıları olduğunu bilimsel olarak kanıtladıklarını söyledi.

'SPORCULARIN GELİŞİMLERİNİ GÖZLEMLEMEYE ÇALIŞTIK'

Deliceoğlu, sonuçların mutluluk verici olduğunu belirterek, “Tuz mağarasında sporcular antrenman yaptı. Bu yüksek yoğunluktaki antrenmanların amacı tuz mağarasının nefes etkisinin en yüksek şekilde hissedilmesi amacıyla yapıldı. Bu sporcular mağarada hem direnç hem de dayanıklılık antrenmanları yaptılar. Karşılığında da bir son testimiz oldu. 2 test arasındaki farka bakarak sporcuların gelişimlerini gözlemlemeye çalıştık. Bazı parametrelerimiz vardı bunlardan bir tanesi dayanıklılık parametresi. Diğer parametrelerde kuvvet ve denge tarzında parametrelerdi. Dayanıklılıkta belirli bir noktada gelişme gözlemledik. Ama 9 günde yüksek yoğunlukta antrenmanda elde ettiğimiz yüzde 2’lik yüzde 4’lük bir etki olduğunu görüyoruz. Eğer kamp dönemi uzasaydı bu etkinin daha fazla olacağını düşünüyoruz” dedi. Deliceoğlu, test sonuçlarıyla ilgili bilimsel anlamda etik kurulu raporu alınacağını söyledi. 'ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR OLAY'

Türkiye Boks Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar da şunları söyledi:

"Çankırı tuz mağarasında yoğunluk antrenmanları yapıyorduk. Amacımız tuz mağarasındaki havanın ve iyotun sporculara performans yönünden katkısını bilimsel olarak kanıtlamaktı. Bugünkü yapılan testlerin sonuçlarında sporcuların performanslarında artış gördük ve bu çok sevindirici bir olay. Neticesinde burada yapmış olduğumuz antrenman çok kısa bir süre ama kısa sürede bile yüzdeli olarak verim almamız bizi gerçekten memnun etti. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde tuz mağarasında oluşturulacak spor ortamıyla, spora ve sporculara çok katkı sağlayacak."

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-