Milli sporcular Ferit Can Şamlı, Halil İbrahim Doğan, Mustafa Sayar, Onur Balkan ve Keziban Koyun’un yer aldığı kafile, Minsk’te gerçekleşecek Avrupa Oyunları’na katılmak üzere dün Belarus’a hareket etti. Bugün Sporcu Köyü’ne ulaşan kafilenin başında Kazak antrenör Kairat Baigudinov bulunurken mekanisyen olarak Aziz Ay yer alıyor.

(Cyclist)