Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Avrupa oyunları için Minsk'te
21 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Belarus’un Minsk kentinde düzenlenecek olan Avrupa Oyunları’nda mücadele etmeye hazırlanan Türk Milli Takımı sporcularından oluşan kafile Sporcu Köyü’ne bugün ulaştı.
Milli sporcular Ferit Can Şamlı, Halil İbrahim Doğan, Mustafa Sayar, Onur Balkan ve Keziban Koyun’un yer aldığı kafile, Minsk’te gerçekleşecek Avrupa Oyunları’na katılmak üzere dün Belarus’a hareket etti. Bugün Sporcu Köyü’ne ulaşan kafilenin başında Kazak antrenör Kairat Baigudinov bulunurken mekanisyen olarak Aziz Ay yer alıyor.
(Cyclist)