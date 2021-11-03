Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda yapılan genel kurulda başkanlık için Emin Müftüoğlu ve Muhammet Berat Alphan yarıştı.

Seçimde aday olmayan Erol Küçükbakırcı, sorunsuz, borçsuz bir federasyon bıraktıklarını söyledi.

Faaliyet ve denetim raporlarının oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.

Kullanılan 242 oyun 152’sini alan Emin Müftüoğlu, 5 yıl sonra yeniden federasyon başkanı oldu. Diğer aday Muhammet Berat Alphan 86 oyda kaldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Emin Müftüoğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Fikret Hayali, Bahattin Akyön, Arif Öztan, Mehmet Samsa, Alper Önoğlu, Metin Cengiz, Mehmet Sarıtaş, Kenan Güler, Elif Merve Ertekin, Fatih Erdöl, Özgür Taylan Budak, Özhan Özgöbek, Bayram Keskin, Bülent Özçelik.

Müftüoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, 2004-2016 yıllarındaki başkanlık sürecinde hep birlikte birçok ilke imza attıklarına işaret ederek, "Dağ bisikletinde 32, yol bisikletinde 40 yıl sonra olimpiyata katılım sağlandı. Bisiklet tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu çıkardık. Birçoklarını birlikte yaptık, yine yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu yeniden "World Tour" seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun geldiği nokta bisiklet camiasını derinden üzmektedir." dedi.

Sorumluluklarının büyük olduğunu dile getiren Müftüoğlu, olimpiyat madalyası için yola çıktıklarını söyledi.

Müftüoğlu, destekleri için delegelere teşekkür ederek, "Kimsenin kimseyi kırmadığı, herkesin birbirini kucakladığı, çok düzgün bir kongre geçirdik. 5 yıl önce buradan gitmiştik, bugün bizi teveccüh ettiler. Bu bir yarıştı, kavga değildi. Berat da bizim kardeşimiz. Güzel şeyler yapmak için yola çıktık." diye konuştu.

AA