Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2000’li yıllarda gerçekleşen bisikletin Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan 'World Tour' kategorisine yeniden yükselmesi için geri sayım başlıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yeniden ait olduğu yere yükselmesi için yapılan protokole imzalar atmanın heyecanını yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın vizyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın büyük destekleriyle Uluslararası Bisiklet Birliği ile yapılan protokol, üç yıllık bir süreci kapsıyor. Üç yıllık sürecin ardından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 'World Tour' kategorisine yükseliyor.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanan ve 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 57 yıldır dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve dünyaca ünlü pedalları Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Bisikletin Şampiyonlar Ligi 'World Tour' kategorisine yükselmesi için UCI ile uzun vadeli bir stratejik plan yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu, UCI koordinasyonu ile 2023 yılından itibaren yeniden yapılanarak organizasyonu sürdürülebilir bir şekilde adım adım büyüterek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu üç yıllık projeksiyon kapsamında 2026 yılında 'World Tour' kategorisine çıkarmayı hedefliyor.

'UCI World Tour' kategorisi kapsamında yer alan Tour de France, Giro d'Italia, Paris-Roubaix, Vuelta a Espaa gibi dünya bisikletinin en değerli marka yarışları arasına girmeye hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığının vizyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle UCI Yönetimi ile yaptıkları iş birliğinden dolayı büyük bir heyecan ve onur duyduklarını aktardı.

Müftüoğlu: "Uluslararası Bisiklet Birliği UCI ile üç yıllık sözleşme imzalıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda tarımdan teknolojiye her alanda olduğu gibi spor alanında da Türkiye rüzgarının esmesini sağlamak için büyük adımların atıldığını söyleyen Başkan Müftüoğlu, "Biz de bu vizyondan hareketle Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 'World Tour' kategorisine yeniden ait olduğu yere Şampiyonlar Ligi’ne yükselmesi için sil baştan diyoruz. 2000’li yıllarda yükseldiğimiz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yeniden ait olduğu yere yükselmesi için Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleriyle Uluslararası Bisiklet Birliği UCI ile üç yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bisikletin Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan World Tour kategorisine yeniden yükselmemiz için attığımız bu adımın ülkemize ve tüm spor kamuoyuna ve bisiklet ailesine hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi. (İHA)