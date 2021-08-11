Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - Tokat'ta Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun tarafından düzenlenen '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri' müsabakaları başladı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen 5 gün sürecek olan 2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne 58 ilden bin 127 sporcu katıldı. Şampiyonada, kıyasıya mücadeleler yaşanırken, başarılı olanlar milli takıma seçilerek uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edecek.

Seçmeler hakkında açıklamada bulunan Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt "2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri için Tokat ilindeyiz. Yarışmamıza 58 ilden bin 127 sporcu katıldı.15 yaş altı yıldızlar, 18 yaş altı gençler, 20 yaş altı gençler ve büyükler kategorileri var. Buradan seçilen milli takımızla ülkemizi düzenlenecek olan dünya şampiyonasında temsil edecekler. Federasyon olarak dünya çapında oldukça saygın bir yerimiz var. Milli takımıza katılım her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bilek güreşi alttan güçlenerek geliyor. Bu da bizi umutlandırıyor" dedi.

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