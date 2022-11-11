A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 3. maçında Belçika'yı konuk edecek. İstanbul’da seyircisiyle bir araya gelecek Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, kazanıp Sırbistan deplasmanına moralli gitmek istiyor. Milliler, bu karşılaşmanın ardından 14 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynayacağı müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak.

Türkiye-Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Belçika basketbol maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. NTV’den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Milliler averajla 3. sırada

Milliler, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. basamakta. Belçika ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle averajla 3. sırada yer alıyor. 12 Dev Adam, 2. Tur ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup olurken, 2. maçta da İstanbul'da Sırbistan'a 79-72 kaybetti.

Milliler, 6 Eylül 2022'de Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika ile karşılaşmış ve parkeden 78-63'lük galibiyetle ayrılmıştı.

Belçika ile 25. randevu

Milli Takımımız, tarihinde 25. kez Belçika ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ile Belçika ilk kez 10 Mayıs 1951 tarihinde Paris’te organize edilen Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı. Millilerimiz, müsabakayı 38-32’lik skorla kazandı. Milliler, 17 Eylül 2008 tarihinde Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde rakibini 80-64’lük skorla yenme başarısı gösterdi.

Son buluşma 6 Eylül'de

A Erkek Milli Takımımız ile Belçika’nın son buluşması, 6 Eylül 2022 tarihinde oynanan Avrupa Şampiyonası’nda gerçekleşti. Ay Yıldızlılar, Gürcistan’da oynanan müsabakada rakibini 78-63’lük skorla yendi. Türkiye ile Belçika arasında daha önce oynanan 24 müsabakadan 16’sını Milliler kazandı. İki takımın 25. buluşması, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek.