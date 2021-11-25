Türkiye-Belarus basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi bugün başlıyor. Kasım ayında, B Grubu'nda oynayacağı iki maçı da kazanma hedefiyle sahaya çıkacak 12 Dev Adamımız, açılış maçında Belarus'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda Belarus'un yanı sıra, Büyük Britanya ve Yunanistan ile yer alan Ay-Yıldızlılar pazar ise Büyük Britanya'yı konuk edecek. EuroLeague maçları nedeniyle kadroda Larkin ve Melih Mahmutoğlu İstanbul'da bırakılırken, Fenerbahçe Şehmus ve Metecan'a, Efes ise Buğrahan, Tolga ve Erten'e izin verdi.

Türkiye-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak Türkiye-Belarus maçı NTV'den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Grupta ilk 3 tur atlayacak

Eleme formatına göre, takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Belarus'la 7. kez karşılaşacak

Ay-Yıldızlılar tarihinde 7. kez Belarus'la karşılaşacak. İki takım, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'da 1997 yılında oynanan ve Belarus'un 85-74 kazandığı müsabakayla başlayan rekabette ay-yıldızlı ekip 4 maçı kazanırken, 2 kez rakibine yenildi. Milliler, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Gruptaki ilk maçı 77-74 kazanan Ay-Yıldızlılar son karşılaşmadan da 91-62 üstünlükle ayrıldı.