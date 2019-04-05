Trabzon’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası başladı. Şampiyonanın, Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcular, antrenörler ve aileleri katıldı.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Trabzon güçlü spor altyapısı ile her türlü spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip." dedi. Vali Ustaoğlu, müsabakalarda yarışacak sporculara başarı diledi.

Çeşitli illerde faaliyet gösteren 35 kulüpten 103 sporcunun katıldığı müsabakalar, 7 Nisan’da sona erecek.