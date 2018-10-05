Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun 15 takımla oynanacağını ve Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımların haftayı müsabaka yapmadan geçeceğini bildirdi.

TBF’den yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübünün, federasyon yönetim kuruluna gönderdiği yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını ilettiği belirtilerek, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonunda 15 takım ile oynanacak olup, fikstürde Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecektir." denildi.