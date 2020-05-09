Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş’a "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 16:12 Son Güncelleme:
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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş’a 'geçmiş olsun' mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TBF’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Takımı oyuncusu ve personelinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi sunar; futbolcu ve personeline acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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