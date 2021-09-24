Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com arasında iş birliği

Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com, Türk basketbolu adına değerli bir iş birliğine hazırlanıyorlar. Bu iş birliğinin detayları ise 28 Eylül Salı günü düzenlenecek basın toplantısında medya ile paylaşılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com, 28 Eylül Salı günü saat 13.00’te Çırağan Palace Kempinski’nde basın toplantısı düzenleyecek. Organizasyon kapsamında, TBF ve misli.com arasında yapılacak olan iş birliğinin detayları kamuoyu ile paylaşılacak.

Basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de yer alacak.