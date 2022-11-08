Türkiye Basketbol Federasyonu ile TEMSA arasında sponsorluk anlaşması

İmza töreni; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve TEMSA yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

İmzalanan anlaşma kapsamında TEMSA önümüzdeki 3 yıl boyunca A Milli Takımların sponsorluğunu üstlenecek ve millilerin yurt içi ile yurt dışında katılacağı müsabakalarda sporcuların transferlerini de Türkiye’de üretilen TEMSA markalı otobüslerle sağlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Ülkemizin en önemli kurumlarından TEMSA, önümüzdeki 3 yıl milli takımlarımızın resmi sponsoru olacak. 60’tan fazla ülkeye araç ihraç eden, adını global ölçekte duyuran ve kabul ettiren böylesine önemli bir markayla iş birliği yapacağımız için çok heyecanlıyız. Türk basketboluna ve milli takımlarımıza destekleri için TEMSA CEO’su Sayın Tolga Kaan Doğancıoğlu ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarıyla gurur duyduğumuz TEMSA, sürekli gelişen teknolojisi ve yeni nesil çözümleriyle örnek bir kuruluş haline gelmiştir. İlk yerli elektrikli otobüsü geliştirerek ülkemizde öncü olan TEMSA, yaptığı yeni atılımlarla da sektöründe dünyanın lideri olma yolunda ilerliyor.

Camiamızın takdiriyle yeniden göreve gelişimizin üzerinden bir yıl geçti. İkinci dönemimizin ilk yılını tamamladığımız bugünlerde, sponsorluklar ve basketbol maçlarının daha fazla kişiye ulaşması konusundaki başarılarımızı sürdürüyoruz. İmzaladığımız yeni sponsorluk anlaşmaları ve iş birlikleriyle kulüplerimizin mali olarak desteklenmesini, basketbolumuzun geniş kitlelere ulaşmasını sağladık. Basketbol maçlarının televizyon ve dijital yayınlarıyla ilgili ilk dönemimizdeki kazanımları devam ettirmenin yanında önemli adımlar attık. Bugün bütün liglerimizde oynanan maçların tamamı, gerek televizyon gerekse dijital yayınlarla canlı olarak basketbolseverlere ulaşıyor.

Basketbolumuzu dünyaya tanıtıp, basketbol heyecanını geniş kitlelere yayarken her geçen gün bizimle iş birliği yapan marka ve kurumların sayısının artması gücümüze güç katıyor. Bu anlamda TEMSA ile yaptığımız iş birliğinin değeri diğer bütün sponsorluklarımız gibi bizler için çok büyük. Milli takımlarımızın yeni başarılar ve zaferler için bundan sonra yola TEMSA ile çıkacak olması hepimize güven ve mutluluk veriyor. İş birliğimizin Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise şu açıklamada bulundu: “Türkiye Basketbol Federasyonumuz ile attığımız bu imzalar, bizim için bir sponsorluktan çok daha öte anlamlar taşıyor. Bugüne kadar 66 ülkeye ihraç ettiğimiz 15 binden fazla aracımızın her biri başlı başına, Türk sanayisinin, fabrikamızdaki çalışma arkadaşlarımızın emeğini; bu topraklarda doğup büyümüş bir Türk markasının küresel vizyonunu yansıtıyor. Bugüne kadar Avrupa’da ve dünyada çok sayıda başarılara imza atmış, hepimize büyük sevinçler yaşatmış milli basketbol takımımız ile böylesine bir yolculuğa çıkmak bizim için gerçekten gurur verici. İnanıyoruz ki bu iş birliğimiz çok daha büyük başarıların ilk adımı olacak. Hep birlikte, ülkemizle, takımımızla, yurt dışındaki başarılarımızla gururlanmaya devam edeceğiz.”



