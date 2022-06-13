Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko finalinin ardından konuştu. İki takımı da tebrik ederek sözlerine başlayan Türkoğlu, "Bu sene Türk basketbolu gerçekten hem kendi ING Basketbol Süper Ligi'ndeki çekişmesi anlamında hem de Avrupa'daki kulüplerimiz açısından çok başarılı yıl geçirdik. Tüm kulüplerimizi canı gönülden kutluyorum. Geleceğe dönük yatırımların böyle alınması çok önemli. Uzun yıllardır ülkemizi Avrupa'da gururla temsil eden takımların mücadelesi vardı, iyi olan kazandı, tebrik ediyorum. Sporu seven, basketbolu seven, destekleyenlere teşekkür ediyoruz. Biz bu oyunu geliştirmek istiyoruz" dedi.

Türkoğlu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Anadolu Efes'in, Galatasaray 'la 5 maç oynaması bizi mutlu etse de inanıyorum ki Galatasraay'ı da tebrik etmek istiyoruz, baskete seyirci kazandırdıkları için önemli. Fenerbahçe ve Anadolu Efes yıllardır rakipler, bu atmosferle baskertbola olan ilgiyi artırıyor, heyecan katıyor. Emeği geçen herkese teşekkr ederiz."





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