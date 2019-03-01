Türkiye Basketbol Federasyonu 60. yaşını kutluyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun kuruluşunun 60. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından TBF’nin 60. yılını kutlayan Türkoğlu, "Türkiye Basketbol Federasyonunun 1 Mart 1959’da müstakil bir yapıya kavuşmasıyla, ülkemizde 115 yıllık bir geçmişi olan bu güzel sporun idari ve teknik anlamda kontrolü sağlanabilmiş ve basketbolumuz bugün bulunduğu yere gelebilmiştir. Basketbolumuzun Avrupa ve dünya sahnesine en üst düzeyde temsil edilebilmesi ve artık ülkemizin her köşesinde basketbol oynanabilmesi, Türkiye Basketbol Federasyonunun bugün ulaştığı güçlü konum sayesinde olabilmiştir." ifadelerini kullandı.

Federasyonun kurucu başkanı Turgut Atakol’u da rahmetle anan Türkoğlu, Türk basketbolunun bugünlere gelmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

AA