Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne Play-Off yarı final serisi maçlarıyla devam edildi.

Üç galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği yarı final serisinde 2-0 önde olan Sigortam.net İTÜ, Akhisar Belediyespor’a konuk oldu. Mücadeleyi 81-79 kazanan Sigortam.net İTÜ, seride durumu 3-0’a getirdi ve finale yükseldi.

Konyaspor ile OGM Ormanspor arasında 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçı Konya’da oynandı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 70-69 kazanarak 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü karşılaşması, 28 Mayıs Salı günü yine Konya’da oynanacak.