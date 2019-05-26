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Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off'larında Sigortam.net İTÜ finalde

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off'ta oynanan yarı final serisi maçlarının ardından Sigortam.net İTÜ finale yükselirken, Konyaspor ise OGM Ormanspor karşısında seride 2-1 öne geçti.

26 Mayıs 2019, Pazar 23:22
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Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off'larında Sigortam.net İTÜ finalde

 Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne Play-Off yarı final serisi maçlarıyla devam edildi.

Üç galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği yarı final serisinde 2-0 önde olan Sigortam.net İTÜ, Akhisar Belediyespor’a konuk oldu. Mücadeleyi 81-79 kazanan Sigortam.net İTÜ, seride durumu 3-0’a getirdi ve finale yükseldi.

Konyaspor ile OGM Ormanspor arasında 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçı Konya’da oynandı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 70-69 kazanarak 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü karşılaşması, 28 Mayıs Salı günü yine Konya’da oynanacak.

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