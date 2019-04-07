Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Nova Poshta Yarı Maratonu kapsamındaki ABAF Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye 3 madalya, 2 de kupa elde etti.

Erkekler yarışında Ukraynalı Roman Romanenko 1:04:35 ile galip gelirken, en iyi derecesini yapan Ersin Tekal 1:05:22 ile ikinci, Aykut Taşdemir de 1:05:45 ile üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise Dariya Mihalova ipi göğüslerken, Sevilay Eytemiş 1:13:30 ile podyumun üçüncü basamağına çıktı. Yarışta Şeyma Yıldız ise 1:21:35 ile Balkan sıralamasında yedinci olabildi.

Takımlar sıralamasında ise Türkiye, erkeklerde bir kez daha Balkan Yarı Maraton Kupası'nı kazanırken, kadınlarda Ukrayna'nın ardından ikinciliği elde etti.

DHA



