Türkiye, Balkan Yarı Maratonu'nda kürsüye çıktı

Türkiye, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 3 bireysel, 2 de takım podyumu elde etme başarısı gösterdi.

07 Nisan 2019, Pazar 14:04
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Türkiye, Balkan Yarı Maratonu'nda kürsüye çıktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Nova Poshta Yarı Maratonu kapsamındaki ABAF Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye 3 madalya, 2 de kupa elde etti. 

Erkekler yarışında Ukraynalı Roman Romanenko 1:04:35 ile galip gelirken, en iyi derecesini yapan Ersin Tekal 1:05:22 ile ikinci, Aykut Taşdemir de 1:05:45 ile üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise Dariya Mihalova ipi göğüslerken, Sevilay Eytemiş 1:13:30 ile podyumun üçüncü basamağına çıktı. Yarışta Şeyma Yıldız ise 1:21:35 ile Balkan sıralamasında yedinci olabildi.

Takımlar sıralamasında ise Türkiye, erkeklerde bir kez daha Balkan Yarı Maraton Kupası'nı kazanırken, kadınlarda Ukrayna'nın ardından ikinciliği elde etti.

DHA


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