Türkiye badmintonda 5 kategoride şampiyon

Derece yapan sporculara ödüllerini Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve genel sekreter Hayati Kısacık takdim etti. Başkan Murat Özmekik ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Milli badmintoncular kazandıkları madalyalar ile 31 Ağustos-7 Eylül 2019 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan Badminton Gençler Avrupa Şampiyonası öncesi moral ve güven kazandılar. Millilerimiz ile şimdiki hedefimiz Avrupa şampiyonası olacak. Başarılarının devamını Avrupa şampiyonasında da diliyorum. Bize bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na badminton camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Turnuvada 5 kategoride yarışan ve 20 madalyanın 16'sını kazanan milli takımın aldığı sonuçlar şu şekilde:

Karışık Çiftler:

1'inci Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş, 3'üncü Abdulsamet Özdemir-Cansu Erçetin, 3'üncü Orçun Öztürk-Ayça Özgür

Çift Erkekler:

1'inci Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç, 2'nci Anıl Ulaç At-Miraç Kantar, 3'üncü Kerem Çınar-Kerem Ahmet Özder, 3'üncü Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir

Çift Bayanlar:

1'inci Yasemen Bektaş-Censu Erçetin, 2'nci Raziyenur Bakir-Seydanur Biçer, 3'üncü Behiye Bodur-Fadime Metin, 3'üncü Zeynep Devrilmez-Ece Kocanalbant

Tek Erkekler:

1'inci Nurullah Saraç, 3'üncü Hasan Berkay Günbaz, 3'üncü Orçun Öztürk

Tek Bayanlar:

1'inci Ayşegül Yemişen, 3'üncü Ayça Özgür

DHA