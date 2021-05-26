EURO 2020 hazırlıklarını tam gaz sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Azerbaycan karşısında Milli Takım’da bugüne kadar az forma şansı bulan isimlere yer vermesi bekleniyor. Bu doğrultuda kalede Altay Bayındır'ın, ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Savunma hattında ise sağ bekte Mert Müldür, stoper tandeminde Kaan Ayhan ile Mahmut Tekdemir, sol bekte Umut Meraş şans bulacak. Orta sahada ise Ozan Tufan ile Taylan Antalyalı yer alacak, iki oyuncunun önünde Abdülkadir Ömür forma giyecek. İleri üçlüde ise Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu yer alacak.

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen ve şifresiz yayımlanacak. 90 dakikayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.

Türkiye - Azerbaycan muhtemel 11'ler:

Türkiye: Altay, Mert, Kaan, Mahmut, Umut, Ozan, Taylan, Abdülkadir, Cengiz, Efecan, Halil

Azerbaycan: Balayev, Taskhin, Musafazade, Aliyev, Khalilzade, İsaev, İbrahimli, Mütalimov, Nuriev, Sheydaev, Emreli

2021'de yenilgi yok

A Milli Takım, Azerbaycan karşılaşmasıyla 2021 yılındaki dördüncü maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart’ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul’da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya’da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Türkiye ile Azerbaycan 8. randevuda

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5’ini Türkiye, 1’ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan 4’ü resmi, 3’ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü. İki takım arasında 2011 yılında İstanbul’da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz’ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Şenol Güneş ile milliler 74. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53’ü resmi, 20’si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.

Şenol Güneş ile 21. özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 21. özel maçına Azerbaycan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Güneş yönetiminde 53 resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 53 resmi maçın 30’unu kazandı, 10’unu yitirdi, 13’ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.