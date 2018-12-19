Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu

İlki geçen yıl yapılan ve gelenekselleştirilmesi hedeflenen Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödül törenine spor, sanat, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım, “Bu önemli organizasyonun amacı; iki kardeş ülkenin enlerini bir arada toplayarak, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya yaymaktır” dedi.

Genç ve başarılı sunucularından Merve Akıncı ile Azerbaycan’ın ünlü sunucusu Shahriyar Abilov’un sunuculuğunu üstlendiği gecede, yıllardır İtalya’da yaşayan ve gazeteciliğinin yanı sıra pek çok projeye yaptığı katkıyla adından söz ettiren gazeteci Dündar Keşaplı da “Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek Veren Yılın En İyi Spor Gazetecisi” ödülünü aldı.

Keşaplı yaptığı konuşmada, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederken, “Yıllardır memleketimden çok uzakta yaşıyorum ama hep söylediğim bir şey var. Benim 3 memleketim var. Türkiye, Azerbaycan ve yaşadığım İtalya. Ben bu 3 ülkenin birbirini daha iyi tanıması ve birbiriyle kaynaşması için çabalıyorum. Bu yöndeki projelere destek veriyorum. Benim bu çabamın takdiri anlamına gelen bu ödülü çok önemsiyorum” diye konuştu.Kardeşlik Ödül gecesinde , Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuşurken Muhterem Nur , Hakan Peker ,Askin Tuna,Turgay Kiran ve Ömür Gedik, Brilliant Dadshova'ya da 'Yaşam Boyu onur ödülü verildi.