Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri 18 Aralik’ta sahiplerini buluyor.

BHS Group Atakan TAŞUR ve Can Medya Grup Aysel NAZIM'ın 2. kez düzenlenen Kardeşlik Ödülleri gecesi iki ülkenin Spor,Sanat, İş Dünyasınin onde gelen isimlerini bir araya getirecek.Geçtiğimiz sene Aralık ayında 1.si düzenlenen ve cok basarili gecen , Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi, birçok ünlü isimler ile iki ülkenin basınında büyük yankı uyandırmıştı. Bu önemli organizasyonun amacı; iki kardeş ülkenin enlerini bir arada toplayarak, birlik ve beraberliğimizi tüm Dünya’ya yaymaktır. Müzik,Spor, TV, Sanat ve İş Dünyası’nın en iyilerinin ödüllendirileceği geceye Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin tanınmış simaları da gecede yer alacak.

Gecede yer alacak onemli isimler arasinda Emre Aşık, Turgay Kiran,Seren Serengil, Yılmaz Morgül, Cengiz Semercioğlu, Yaşar İpek, Wilma Elles, Selin Ciğerci, Ezo, Hakan Peker, Altan Gördüm gibi isimlerin yani sira uzun Yillar Italya da yasayan ozellikle spor alanin da yaptigi ozel ve onemli haberleri ile taninan basarili gazeteci Dundar Kesapli da geceye davetli isimler arasinda yer aliyor.Kesapli bu yilki odul torenin de “sosyal sorumluluk projelerine destek vermiş yılın en iyi spor gazetecisi” odulunu alacak.Odul gecesi nin sunuculari genç ve basarılı Merve Akinci ile Azerbeycan cephesinden ise Shahriyar ABILOV sunacak.