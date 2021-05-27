Türkiye - Azerbaycan (CANLI)

EURO 2020 hazırlıklarını tam gaz sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Azerbaycan karşısında Milli Takım’da bugüne kadar az forma şansı bulan isimlere yer verdi.

TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI CANLI

Maç başladı

Mücadelenin 6. dakikasında ilk tehlikeli atağımızı gerçekleştirdik. Orkun'un kornerden seken topta sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

25. dakikada Millilerimiz tehlikeyi yaratan taraf oldu. Ceza yayı içerisinde topu kontrol eden Orkun Kökçü dönerek havadan pasını ceza sahası içi sağ tarafına hareketlenen Cengiz Ünder'e gönderdi. Rakibinden şık bir hareketlen sıyrılan Cengiz Ünder yerden sert vurdu ancak kaleci Emil Balayev gole izin vermedi.

Mahmudov'dan şık gol

GOL | Karşılaşmanın 28. dakikasında Azerbaycan, Mahmudov'un golü ile skoru 1-0'a getirdi. Sol çaprazda topla buluşan Namık Alaskarov havadan pasını diğer kanada doğru gönderdi. Sağ kanatta topla buluşan Abbas Hüseynov yerden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hereketlenen Emin Makhmudov'a attı. Tecrübeli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

Maçta dakikalar 32'yi gösterdiğinde Azerbaycan tehlikeli geldi. Savunmamızın yaptığı pas hatasını değerlendiren Ramil Sheydaev altıpas sağ çaprazında topla buluştu ve döner dönmez yerden vuruşunu yaptı. Kalecimiz Altay Bayındır yakın mesafeden açıyı kapatarak topa sahip olmayı başardı.

Halil Dervişoğlu'ndan ilk maçında ilk gol

GOL | Milli Takımımız 34. dakikada skoru eşitleyen golü Halil Dervişoğlu ile buldu. İlk kez milli formayı giyen genç futbolcu, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Ceza sahası sağ çaprazının gerisinden kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Halil Dervişoğlu kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.













Türkiye - Azerbaycan 11'ler:

Türkiye: Altay, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu.

Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

2021'de yenilgi yok

A Milli Takım, Azerbaycan karşılaşmasıyla 2021 yılındaki dördüncü maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart’ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul’da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya’da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Türkiye ile Azerbaycan 8. randevuda

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5’ini Türkiye, 1’ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan 4’ü resmi, 3’ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü. İki takım arasında 2011 yılında İstanbul’da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz’ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Şenol Güneş ile milliler 74. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53’ü resmi, 20’si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.

Şenol Güneş ile 21. özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 21. özel maçına Azerbaycan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Güneş yönetiminde 53 resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 53 resmi maçın 30’unu kazandı, 10’unu yitirdi, 13’ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.