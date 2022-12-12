İtalya’nın Piemonte bölgesinde yapılan 28. Avrupa Kros Şampiyonası’nda Türkiye, U20 kadınlarda takım halinde ikinciliği elde etti. Türkiye, 2013’ten bu yana Avrupa Kros’ta madalya alma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Ay-yıldızlılar, 15 atletle gittiği Torino’dan U20 kadınlarda Avrupa ikinciliğiyle ayrıldı. U20 kadınlar mücadelesinde Ayça Fidanoğlu (7.), Edibe Yağız (8.) ve Pelinsu Şahin (10.) ile ilk 10 içinde finiş gören Türkiye, toplamda 25 puanla kürsüye çıktı. İspanya’nın takım şampiyonluğunu aldığı U20 kadınlarda Türkiye’nin ardından Almanya da üçüncü oldu. U20 erkeklerde ise İsmail Taşyürek, bireysel sıralamada 10. sırayı alırken, takım sıralamasında Türkiye 53 puanla Avrupa dördüncülüğünü elde etti.

Yasemin Can sakatlandı

Büyük kadınlarda dört kez Avrupa şampiyonu Yasemin Can, dördüncü tura önde girdiği yarışta sakatlanarak finişe ulaşamadı ve müsabakayı terk etti. Bu yarışta Emine Hatun Tuna-Mechaal 38’nci olurken, Özlem Kaya-Alıcı ise 42. olarak finişe geldi. Milli Takım , finişte üç atleti olmadığı için takım sıralamasının dışında kaldı.