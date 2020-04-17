Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yurt içi faaliyetlerini yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alan yönetim kurulu, nisan ayı olağan toplantısını online olarak gerçekleştirdi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar’ın da katıldığı görüşmeye üyeler evlerinden katıldı.

Kovid-19 salgınının spor faaliyetlerine etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, Avrupa Atletizm Şampiyonası’na dair kararın beklendiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının alacağı kararlara göre faaliyetlerin tekrar planlanmasının gözden geçirildiği toplantıda, sona erdirilen kamplar ve milli atletlerin güncel durumları gibi teknik konular da değerlendirildi.

TAF Başkanı Çintimar toplantıda olimpiyat hazırlık sürecinin yeniden ele alınması için de detaylı bir çalışma yaptıklarını söyledi.