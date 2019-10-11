Türkiye-Arnavutluk maçında tansiyon yükseldi!

Türkiye-Arnavutluk maçının 6. dakikasında Merih Demiral ve Keidi Bare arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın hakemi iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

11 Ekim 2019, Cuma 22:36 Son Güncelleme:
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Türkiye-Arnavutluk maçında tansiyon yükseldi!

Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçının 6. dakikasında futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın 6. dakikasında Türkiye’nin kullandığı serbest vuruş sonrasında Merih Demiral topu rakibi Keidi Bare’den kaptı. Bu hamlenin ardından Bare’nin, Demiral’a tekme sallamasından sonra saha içinde gergin anlar yaşandı.

İki takım futbolcuları olayın yatışması için araya girerken hakem Alin Hategan, Merih ve Keidi’ye sarı kart gösterdi.

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