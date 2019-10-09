A Milli Takımımız’ın, cuma günü Şükrü Saraçoğlu’nda Arnavutluk ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek. Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

Hategan, daha önce Milliler’in, 5 Haziran 2018’de Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında düdük çalmıştı. Tecrübeli hakemle kulüplerimiz ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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