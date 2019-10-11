Türkiye - Arnavutluk canlı izle, canlı yayın
Teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencilerinin hedefi, ne olursa olsun sahadan 3 puanla ayrılmak ve Fransa sınavı öncesinde çok avantajlı bir konuma erişmek. Ay Yıldızlılar Arnavutluk'u devirip yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milliler 15 puanla lider durumda bulunuyor. Türkiye - Arnavutluk maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Karşılaşma başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Fransa ve İzlanda'nın önünde 15 puanla lider durumda bulunan A Milli Takım rakibini yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Türkiye, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
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Mücadele başladı
Hızlı başladık
Mücadeleye hızlı başlayan taraf Millilerimiz oldu. Henüz 2. dakikada Cenk Tosun ile tehlikeli bir atak yakaladık. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrıldı fakat sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk sarı kartı rakip Arnavutluk'a çıktı. Dermaku 4. dakikada Burak Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrası kartı gören isim Kastriot Dermaku oldu.
Maçın 11'leri
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz
Arnavutluk: Strakosha, Ismajli, Dermaku, Djimsiti, Veseli, Gjasula, Memushaj, Lenjani, Bare, Manaj, Cikalleshi
Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Stadı’nda oynanan mücadele bu akşam saat 21.45’te başladı ve TRT 1’den naklen yayımlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.