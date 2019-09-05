Türkiye - Andorra maçının biletleri tükendi

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Beşiktaş Park'ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür ederiz.

Sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışları ise devam ediyor. Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan bilet gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek loca koltuğu satın alabilir. Türkiye-Andorra maçının loca koltuk fiyatı 250 TL.

DHA