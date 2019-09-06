Türkiye - Andorra maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaşacak. Grupta Fransa ve İzlanda ile birlikte 9 puanı bulunan Türkiye, Andorra'yı yenerek kayı yaşamak istemiyor. A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 19.00'da İzlanda-Moldova ve TSİ 21.45'te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11:

Türkiye: Mert (Sinan), Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan Can (Kaan) Hakan, Deniz Yusuf, Cenk (Kenan)

Aday kadro

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Türkiye ile Andorra 3. kez rakip

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.

Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.

Farklı skorlar

A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç

20.11.1949 Ankara Dünya Kupası Elemeleri Suriye 7-0

20.06.1954 Cenevre Dünya Kupası Elemeleri Güney Kore 7-0

10.11.1996 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri San Marino 7-0

08.06.2005 Almatı Dünya Kupası Elemeleri Kazakistan 6-0

28.05.1950 İstanbul Özel İran 6-1

12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 5-0

10.09.1997 San Marino Dünya Kupası Elemeleri San Marino 5-0

14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0

16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0

01.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 5-0

06.09.2013 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5-0

Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Türkiye-Andorra bilet fiyatları

Türkiye-Andorra karşılaşmasının internetten bilet satışı sona erdi. Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan Passolig gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek bilet satın alabilir. Bir taraftar, en fazla dört adet bilet satın alabilecek. Satın alınacak her bilet için ayrı ayrı TC Kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor. Gişeler yarından maç gününe kadar 10.00-20.00, maç günü olan 7 Eylül 2019 Cumartesi ise 10.00-22.30 saatleri arasında hizmet verecek. Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. Kategori 90 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 20 TL ve 1 Loca koltuğu 250 TL olarak belirlendi.

Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsor marka tamsilcileri ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. A Milli Takım Teknik ekibi ile futbolcuların da bulunduğu organizasyonda teknik direktör Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Önlerinde iki maçı kazanıp sonrasındaki Fransa maçıyla grupta final yapmayı hedeflediklerini belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sanatçı kaprisi olur diye çıktım konuşmaya! Biz bir takımız. Oyuncular, teknik heyet, yönetim kurulu, basın mensupları ve sponsorlar olarak. Sponsorlarımızın desteğini hayata geçirelim. Takım olmak için aynı duygu ve düşünceyi paylaşmak gerekiyor. Yeni oyuncularımız Avrupa'ya açılıyor ve inşallah üretimi daha fazla yapacağız. Cumartesi bir maçımız var. Bu maçın favorisi olmamız dışında iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Sonrasında da Moldova maçı var. Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz ve öncesinde Arnavutluk'u da yenmek istiyoruz. Sponsorlarımızın çalışanları dahil herkesi maça kırmızı-beyazla bekliyoruz. Bütün oyuncularımızın en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Güzel bir maç olsun. Bugün bizim davetimizden çok sizin gelmeniz önemliydi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yemekte söz alan A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, organizasyon için teşekkür ederek, "Benim için efsane denildi ama burada birçok değerli efsaneler var. Burada eski sponsorlarımıza teşekkür edip, yeni sponsorlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. Bu ailenin bir mensubu olarak bütün takım arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Düzenlenen organizasyonda ayrıca 31'inci yaş gününe giren file bekçisi Sinan Bolat'ın doğum günü de kutlandı.

Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Oğuzhan, tedavisine kulübünde devam edecek. Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine de başlandı. İki futbolcunun durumu milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacak.

Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada alt baldırında oluşan kas sertleşmesine yönelik tedavi uygulanıyor. Enes Ünal'ın da kas sertleşmesi şikayeti bulunuyor.

Okay Yokuşlu ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini, milli takım sağlık heyetinin kulübüyle koordineli yapacağı çalışma ile A Milli Takımımızın kampında geçirecek.Ayrıca sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in de sakat olduğu için kadrodan çıkarıldı.