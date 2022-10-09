Türkiye Ampute Milli Takımı’na büyük destek

Bitexen ve Babylons iş birliğiyle 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı için anlamlı bir proje hayata geçirildi. Düzenlenmeye başladığı 2017 senesinden bu yana 2017 ve 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonalarının ikisinde de şampiyonluğa ulaşan millierimizi onurlandırmak ve gururlandırmak için bu iki şampiyonluğu simgeleyen NFT'ler oluşturuldu.

Gelirin tamamı bağışlanacak

Bitexen sponsorluğunda, teknolojisinin ve sanatının Babylons tarafından sağlandığı ve açık arttırma üsülüyle satışa sunulan NFT’lerden elde edilen gelirin tamamı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Ampute Milli Takımı’na bağışlanacak.

Engelli sporculara kaynak yaratılmıştı

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, spor faaliyetlerinde toplumun tümünün fırsat eşitliğine sahip olabilmesi ve engelli bireylerin önlerine çıkacak tüm engelleri ortadan kaldırması hedefiyle projeler hayata geçiriyor. Bitexen, Temmuz 2022’de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu için özel olarak çıkarttığı TBESF tokendan elde edilen gelirin tümünü federasyona aktararak engelli sporculara kaynak yaratmıştı.

Sayısız yerli ve global proje...

Türkiyenin ilk ve en büyük NFT pazaryeri olma sıfatını elinde bulunduran Babylons.io ise hayata geçtiği tarihten bu yana sayısız yerli ve global projeye teknoloji sağlamıştır. Birçok kategoride hizmeti ve ürünü bulunan Babylons, spor kategorisinde de çalışmalarını artırmıştır.