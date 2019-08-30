Türkiye, amatör futbolda Avrupa’da 1 numara!

Kadroları hiç profesyonel olmamış ve profesyonel liglerde oynamamış amatör futbolculardan kurulu takımların mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions' Cup) sıralamasında Türkiye, birinci sıraya yükseldi.

UEFA Bölgeler Kupası sıralaması, takımların son üç şampiyonda elde edilen sonuçlar dikkate alınarak hazırlanıyor. UEFA, Almanya'da 18-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen son turnuvanın ardından 2020-2021 dönemi için 39 üye ülkesini kapsayan sıralamayı açıkladı.

Türkiye, 2018-2019 sezonunda oynadığı maçlarda topladığı 5.000 puanla son üç sezonda 14.333 puana ulaşıp, 1. sırada yer aldı. Ay-Yıldızlıları 14.000 puanla Hırvatistan ve 12.667 puanla İrlanda Cumhuriyeti takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 bölgesinden çıkan amatör takım karmalarının mücadelesinde şampiyon olan karma, ülkemizi UEFA Bölgeler Kupası'nda temsil etme hakkı kazanıyor.

Türkiye 2014-15 sezonunda Ankara Karması, 2016-17 ve 2018-19 sezonlarında ise İstanbul Karması tarafından temsil edildi. Her üç şampiyonada da finallere kalan karmalarımız, bronz madalya kazanmıştı.

Ali Düşmez: "Sıra Avrupa şampiyonluğuna geldi"

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, Türkiye'de amatör futbol kültürü oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, şu görüşleri paylaştı: "Türkiye'de 24 bin civarı takımda 315 bini geçen amatör lisanslı futbolcu, 100 bini aşkın maçta samimi duygularla futbol oynuyor. Türkiye'nin UEFA sıralamasında 1 numaraya yükselmesi, bu samimi futbol sevdalılarının istikrardan doğan başarısıdır. Bu başarının 2020-21 UEFA Bölgeler Kupası'nda şampiyonlukla taçlanacağından eminim. Avrupa sıralamasında birinciyiz. Daha önce biz üç bronz aldık, bir şampiyonluk kupamız eksik. Son finallerde ev sahibi Almanya'ya şanssız bir golle yenilerek finali kaçırdık. Sıranın Avrupa şampiyonluğuna geldiğine inanıyorum. Bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz."