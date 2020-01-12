Türkiye - Almanya voleybol final maçı canlı izle (Türkiye - Almanya maçı canlı yayın)
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri nefesleri kesen yarı final mücadelesinde Polonya'yı 3-2 mağlup eden ve finale yükselen Filenin Sultanları, Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Türkiye - Almanya voleybol final maçı Kanal D ekranlarından naklen yayınlanıyor. Dev maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, google üzerinden Türkiye - Almanya voleybol final maçı canlı izle (Türkiye - Almanya maçı canlı yayın) araştırması yapıyor. Filenin Sultanları, Almanya karşısında ilk seti üstün oyunuyla almayı başardı. Setlerde durum 1-0 oldu. Türkiye - Almanya voleybol final maçı canlı yayını haberimizde.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı. Ay yıldızlılar, Almanya'yı yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak. Gruptaki ilk müsabakasında Almanya’ya kaybeden Filenin Sultanları, Almanya'dan rövanşı almanın peşinde olacak. Saat 19.30’da başlayan Türkiye - Almanya Voleybol Olimpiyat Elemeleri final maçı Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşuyor.
İLK SET SONUCU | Türkiye 25 (1)-(0) 17 Almanya
Filenin Sultanları, Almanya karşısında ilk seti üstün oyunuyla almayı başardı. Setlerde durum 1-0 oldu.
Almanya, Hollanda'yı devirdi
Voleybolda 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin yarı finalinde Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Almanya, Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen elemelerdeki müsabakayı 27-25, 25-23 ve 25-22’lik setlerle kazandı ve finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)
Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)
Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)
Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)
A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari ve Teknik Kadrosu
TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu
Takım Menajeri: Pelin Emniyetli
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek
İstatistik Antrenörleri : Artun Aksan, Fatih Yağcı
Kondisyoner: Alessandro Bracceschi
Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski
Masör: Murat Beder
Psikolog: Seren Akıncı Özdurulmuş