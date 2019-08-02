Türkiye-Almanya: 3-1

Türkiye-Almanya: 3-1

02 Ağustos 2019, Cuma 17:27
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Türkiye-Almanya: 3-1

İSTANBUL, (DHA)-

TÜRKİYE-ALMANYA: 3-1
SALON: Beilun
HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)
TÜRKİYE: Eda, Ebrar, Zehra, Cansu, Şeyma, Hande, Simge (L) (Meryem, Ezgi, Gözde, Fatma)
ALMANYA: Geerties, Poll, Lippmann, Schölzel, Hanke, Weitzel, Pogany (L)( Drewniok, Kästner, Schwertmann)
SETLER: 27-25, 25-20, 17-25, 25-20
SÜRE: 1 saat 59 dakika (34′, 26′, 26′, 33′)

Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 ile geçerek gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, ilk maçını kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 27-25, 25-20, 17-25 ve 25-20'lik setler sonucunda 3-1'lik skorla geçti.
Türkiye, B grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 10.00'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grubunu lider bitirmesi durumunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

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