Türkiye-Almanya: 3-1

İSTANBUL, (DHA)-



TÜRKİYE-ALMANYA: 3-1

SALON: Beilun

HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)

TÜRKİYE: Eda, Ebrar, Zehra, Cansu, Şeyma, Hande, Simge (L) (Meryem, Ezgi, Gözde, Fatma)

ALMANYA: Geerties, Poll, Lippmann, Schölzel, Hanke, Weitzel, Pogany (L)( Drewniok, Kästner, Schwertmann)

SETLER: 27-25, 25-20, 17-25, 25-20

SÜRE: 1 saat 59 dakika (34′, 26′, 26′, 33′)



Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 ile geçerek gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, ilk maçını kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 27-25, 25-20, 17-25 ve 25-20'lik setler sonucunda 3-1'lik skorla geçti.

Türkiye, B grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 10.00'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grubunu lider bitirmesi durumunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.



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