Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur F Grubu'nu 3. sırada bitiren ve çeyrek finale çıkma hakkı elde eden A Milli Kadın Milli Takımımız bugün, en iyi 4 takım arasına kalmak için sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar çeyrek finalde F Grubu'nu 2. sırada bitiren ABD'yle eşleşti. Filenin Sultanları, son olimpiyat şampiyonu karşısında galibiyet almayı başarırsa tarihinde ilk kez dünya yarı finaline kalmayı başaracak ve 2010'da elde edilmiş 6.'lık derecesini de geride bırakmış olacak. Milliler, ikinci turda ABD'ye 3-1 kaybetmişti.

Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya’nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena’da oynanacak Türkiye-ABD maçı bugün TSİ 18.30’da başlayacak ve TRT 1’de naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Milliler, B Grubu’nu lider olarak bitirip son 16’ya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, ikinci turda F Grubu’nda Almanya ve Kanada maçlarından sahadan galip ayrılırken, ABD ile Sırbistan karşısında mağlup oldu. F Grubu’nu üçüncü sırada Sırbistan ve ABD’nin arkasında bitiren milli takım, çeyrek finale kaldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu’nda ABD ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. Filenin Sultanları ABD’yi elemesi durumunda Sırbistan-Polonya maçının galibiyle yarı finalde rakip olacak. FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalde diğer mücadeleler ise İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya şeklinde olacak.