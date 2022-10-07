Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çapraz eşleşmede gelecek rakibini belirleme adına önemli bir maça çıkacak. Filenin Sultanları, 2. tur F Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu ABD'yle karşı karşıya gelecek. Şu anda ilk turdan taşıdığı galibiyet ve puanlarla birlikte 7 maçta 6 galibiyeti bulunan Millilerimiz 2. sırada yer alıyor. ABD ise oynadığı ev sahibi Polonya karşısında fire verdi. İlk turda da Sırbistan'a kaybeden son olimpiyat şampiyonu, 7 maçta 5 galibiyetle 3. sıraya geriledi. İlk 4 takımın çeyrek finale yükseldiği F Grubu'nda Ay-Yıldızlılar, ABD'yi yenmesi durumunda grup 2.'liğini sağlamlaştırmış olacak.

Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak Türkiye-ABD maçı bugün TSİ 18.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

F Grubu’nda kalan maçların programı şu şekilde:

7 Ekim Cuma

TSİ 16.00 Sırbistan-Tayland

TSİ 18.30 ABD-Türkiye (TRT Spor)

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya

TSİ 21.30 Polonya-Kanada

8 Ekim Cumartesi

TSİ 16.00 ABD-Tayland

TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada

TSİ 21.30 Polonya-Almanya